Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер забил гол в матче 29-го тура чемпионата Германии против «Кельна». Для форварда этот мяч стал 15-м, забитым в этом сезоне на выезде. По этому показателю он вышел на второе место в истории бундеслиги, сравнявшись с Пьером-Эмериком Обамеянгом (2016/17), Эдином Джеко (2009/10) и Гердом Мюллером (1971/72).

Рекорд принадлежит Юппу Хайнкесу, который в сезоне-1973/74 отличился 17 раз в выездных встречах.

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