Вернер рассказал, что думает о том, чтобы остаться в «Лейпциге»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о том, что сомневается в необходимости покидать нынешнюю команду, несмотря на интерес со стороны большого количества топ-клубов Европы.

— Сейчас в профессиональном футболе есть два пути, — приводит Sky Sports слова Вернера. — Первый — стать частью команды вроде «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Это серьезные коллективы с сильными тренерами. Правда, вопрос в том, нужно ли переходить именно в такие команды? Каждому игроку там уже непросто сохранять место в основном составе. Второй путь — переход в команду, которой нужны серьезные изменения. Я говорю о клубах, у которых много титулов в прошлом, но сейчас они неспособны конкурировать на самом высоком уровне. «Манчестер Юнайтед» — отличный пример, как мне кажется. Так что сейчас я спрашиваю себя: хочу ли я стать частью новой команды и построить что-то новое, или же хочу остаться в своей нынешней команде и сделать что-нибудь великое?

На счету 24-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро.