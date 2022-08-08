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Вернер прилетел в Германию для прохождения медосмотра перед переходом в «Лейпциг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к переходу «Лейпциг». 8 августа он прилетел в Германию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вместе с Вернером прилетел и его агент, чтобы официально оформить сделку.

Ранее появилась информация, что без учета бонусов лондонский клуб получит 19,5 миллиона евро.

Напомним, в 2020 году «синие» купили 26-летнего форварда у «Лейпцига» за 53 миллиона.

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Челси
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