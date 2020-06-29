Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси». Он сможет дебютировать за английскую команду в следующем сезоне.

— Для меня пришло время сменить клуб, — цитирует немца Tuttomercatoweb. — Всегда говорят, что лучше меняться, когда дела идут хорошо. Возможно, там будет лучше. В этом сезоне я забил голов больше, чем когда-либо. Этот сезон будет трудно повторить.

Конечно, мне больно, что я не смогу помочь «Лейпцигу» в Лиги чемпионов, — приводит слова немца Goal. — Но я являюсь игроком «Челси» с 1июля, мне платит «Челси». Было ясно, что все стороны должны решить это. Я старался держаться подальше от вопроса Лиги чемпионов, потому что было ясно, что мне придется выбрать одну сторону. Вот почему мой агент наконец согласился с клубами. Я навсегда связан с «Лейпцигом», буду сидеть перед телевизором во время четвертьфинала и держать пальцы скрещенными. Возможно, я даже буду в Лиссабоне.