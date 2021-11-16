Бывший нападающий «Ювентуса» Кристиан Вьери поделился мнением об игроке дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.

«Я никогда не видел игроков такого возраста, которые были бы похожи на Холанна, — приводит слова Вьери журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Отступные за него — 80 миллионов евро? Да он стоит все 200 миллионов! Он решает судьбу матчей. В его возрасте я даже мяч не мог контролировать. Холанна или Влаховича я бы подписал без промедления».

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» хочет приобрести Холанна летом 2022 года.

Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Холанн провел за «Боруссию» 10 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.