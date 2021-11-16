Вьери — о Холанне: «Он стоит все 200 миллионов, я бы подписал его без промедлений»
Бывший нападающий «Ювентуса» Кристиан Вьери поделился мнением об игроке дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.
«Я никогда не видел игроков такого возраста, которые были бы похожи на Холанна, — приводит слова Вьери журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Отступные за него — 80 миллионов евро? Да он стоит все 200 миллионов! Он решает судьбу матчей. В его возрасте я даже мяч не мог контролировать. Холанна или Влаховича я бы подписал без промедления».
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» хочет приобрести Холанна летом 2022 года.
Контракт 21-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Холанн провел за «Боруссию» 10 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1460697697724346371?s=20
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