«Вердер» уволил тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации

Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

«Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу», — сказал Анфанг.

47-летний специалист и его помощник Флориан Юнг были уволены из-за расследования государственного обвинения: тренеров обвиняют в использовании поддельного свидетельства о вакцинации.

На данный момент «Вердер» занимает восьмое место во второй бундеслиге, имея в своем активе 19 очков.