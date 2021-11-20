«Вердер» уволил тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации
Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.
«Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу», — сказал Анфанг.
47-летний специалист и его помощник Флориан Юнг были уволены из-за расследования государственного обвинения: тренеров обвиняют в использовании поддельного свидетельства о вакцинации.
На данный момент «Вердер» занимает восьмое место во второй бундеслиге, имея в своем активе 19 очков.
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