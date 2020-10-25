«Вердер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

«Вердер» и «Хоффенхайм» не выявили победителя в матче 5-го тура чемпионата Германии — 1:1.

В составе хозяев отличился полузащитник Максимилиан Эггештайн, у гостей забил хавбек Деннис Гайгер.

«Вердер» с 8 очками занимает 6-е место в турнирной таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» идет на 8-й строчке с 7 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Вердер» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:1)

Голы: Эггештайн, 5 (1:0). Гайгер, 22 (1:1).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс (Мевальд, 71), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт, Эггештайн, Мбом, Фюллкруг (Осако, 37. Чонг, 87), Саджент.

«Хоффенхайм»: Пентке, Фогт, Акпогума, Пош, Руди, Гайгер, Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 77), Даббур (Адамян, 77), Брун Ларсен (Клаусс, 59), Сков (Сессеньон, 86).

Предупреждения: Пош, 59. Фридль, 79. Гачинович, 89. Гебре Селассие, 90+2.

Судья: Шлагер (Германия).

25 октября. Бремен. Стадион «Везерштадион».