«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» в первом переходном матче бундеслиги

В первом переходном матче за право выступать в бундеслиге «Вердер» дома сыграл вничью с «Хайденхаймом» (0:0). На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Никласа Мойсандера.

Ответная игра состоится 6 июля. Начало в 21.30 по московскому времени.

Бундеслига

Первый переходной матч

«Вердер» — «Хайденхайм» — 0:0

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Фридль (Аугустинссон, 77), Баргфреде (Гросс, 65), Классен (Биттенкурт, 65), Эггештайн, Фюллкруг (Бартельс, 65), Осако (Саджент, 84), Рашица.

«Хайденхайм»: Мюллер, Тойеркауф (Ференбах, 83), Буш, Берманн, Майнка, Дорш, Мультауп (Шнаттерер, 69), Грайсбек, Сесса (Кершбаумер, 59), Томалла (Отто, 69), Кляйндинст.

Предупреждения: Мойсандер, 17. Осако, 34. Мультауп, 35. Биттенкурт, 71. Берманн, 75.

Удаление: Мойсандер, 87.

Судья: Цвайер (Германия).

2 июля. Бремен. Стадион «Везерштадион».