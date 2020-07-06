«Вердер» сохранил прописку в бундеслиге

«Вердер» избежал вылета во вторую бундеслигу. Команда из Бремена в ответном стыковом матче на выезде сырала вничью с «Хайденхаймом» — 2:2. Первая встреча закончилась вничью — 0:0.

Таким образом, бременцы сохранили прописку в высшем дивизионе, благодарю правилу гостевого гола.

Первую бундеслигу покинули только «Фортуна» и «Падерборн». Повышение в классе получили «Арминия» и «Штутгарт».

Германия. Переходные матчи

Переходные матчи

«Хайденхайм» — «Вердер» — 2:2 (0:1)

Голы: Тойеркауф, 3 — в свои ворота (0:1). Кляйндинст, 85 (1:1). Аугустинссон, 90+4 (1:2). Кляйндинст, 90+7 — с пенальти (2:2).

«Хайденхайм»: Мюллер, Тойеркауф, Буш (Мультауп, 78), Ференбах, Майнка, Дорш (Сесса, 68), Грайсбек, Томалла (Шиммер, 46), Шнаттерер (Отто, 46), Кляйндинст, Лайперц (Мор, 67).

«Вердер»: Павленка, Фогт, Гебре Селассие, Велькович (Лангкамп, 68), Аугустинссон, Фридль, Классен, Эггештайн, Осако (Бартельс, 68), Рашица (Фюллкруг, 80), Саджент (Гросс, 88).

Предупреждения: Дорш, 60. Мультауп, 81. Классен, 90+2. Аугустинссон, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

6 июля. Хайденхайм. Стадион «Voith-Arena».

Первый матч — 0:0.