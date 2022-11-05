«Шальке» проиграл «Вердеру» и потерпел седьмое поражение подряд
«Вердер» на своем поле обыграл «Шальке» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 2:1. Это поражение стало для гостей седьмым подряд в бундеслиге.
В составе гостей отличились форварды Марвин Дукш и Никлас Фюллкруг. Единственный гол «Шальке» на счету полузащитника Доминика Дрекслера.
«Вердер» занимает 7-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко. «Шальке» идет на последнем, 18-м месте с 6 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|8
|4
|1
|41-12
|28
|
2
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
3
|Боруссия Д
|13
|8
|1
|4
|23-15
|25
|
4
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
5
|Айнтрахт Ф
|13
|7
|2
|4
|27-21
|23
|
6
|РБ Лейпциг
|13
|6
|4
|3
|25-19
|22
|
7
|Вердер
|13
|6
|3
|4
|23-19
|21
|
8
|Боруссия М
|13
|5
|4
|4
|23-20
|19
|
9
|Хоффенхайм
|13
|5
|3
|5
|19-16
|18
|
10
|Майнц
|13
|5
|3
|5
|18-22
|18
|
11
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
12
|Вольфсбург
|13
|4
|5
|4
|20-19
|17
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|2
|7
|16-23
|14
|
14
|Штутгарт
|13
|2
|5
|6
|16-24
|11
|
15
|Герта
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|13
|2
|1
|10
|11-35
|7
|
18
|Шальке
|13
|1
|3
|9
|12-30
|6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|3 : 1
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|1 : 2
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 0
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|2 : 3
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 3
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|0 : 3
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|2 : 1
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|9
|П
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|12
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|10
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|11
|1
|2
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