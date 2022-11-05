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Сегодня, 22:30

«Шальке» проиграл «Вердеру» и потерпел седьмое поражение подряд

Мария Гусева
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«Вердер» — «Шальке».
Фото Global Look Press

«Вердер» на своем поле обыграл «Шальке» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 2:1. Это поражение стало для гостей седьмым подряд в бундеслиге.

В составе гостей отличились форварды Марвин Дукш и Никлас Фюллкруг. Единственный гол «Шальке» на счету полузащитника Доминика Дрекслера.

«Вердер» занимает 7-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко. «Шальке» идет на последнем, 18-м месте с 6 очками.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
05 нояб, 20:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:1
Шальке-04

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 8 4 1 41-12 28
2
 Унион Б 12 8 2 2 21-9 26
3
 Боруссия Д 13 8 1 4 23-15 25
4
 Фрайбург 12 7 3 2 18-13 24
5
 Айнтрахт Ф 13 7 2 4 27-21 23
6
 РБ Лейпциг 13 6 4 3 25-19 22
7
 Вердер 13 6 3 4 23-19 21
8
 Боруссия М 13 5 4 4 23-20 19
9
 Хоффенхайм 13 5 3 5 19-16 18
10
 Майнц 13 5 3 5 18-22 18
11
 Кельн 12 4 5 3 20-23 17
12
 Вольфсбург 13 4 5 4 20-19 17
13
 Аугсбург 13 4 2 7 16-23 14
14
 Штутгарт 13 2 5 6 16-24 11
15
 Герта 13 2 5 6 16-20 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 13 2 1 10 11-35 7
18
 Шальке 13 1 3 9 12-30 6
Результаты / календарь
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4.11 22:30
Боруссия М – Штутгарт
 3 : 1
5.11 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 2
5.11 17:30
Боруссия Д – Бохум
 3 : 0
5.11 17:30
Герта – Бавария
 2 : 3
5.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 3
5.11 17:30
Майнц – Вольфсбург
 0 : 3
5.11 20:30
Вердер – Шальке
 2 : 1
6.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
6.11 19:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 9
П
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 6
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 12 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 10 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 11 1 2
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