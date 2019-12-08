«Вердер» проиграл «Падерборну»

«Падерборн» в гостях одержал победу над «Вердером» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Единственный гол на 90-й минуте встречи забил нападающий Свен Михель.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

14-й тур

«Вердер» — «Падерборн» — 0:1 (0:0)

Гол: Михель, 90.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Голлер, 67), Классен, Биттенкурт (Й.Эггештайн, 88), М.Эггештайн, Осако (Писарро, 58), Рашица.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула (Михель, 84), Антви-Аджей (Хольтманн, 68), Прегер, Василиадис, Цолински (Каули, 58), Мамба.

Предупреждения: Гьясула, 31. Мамба, 41. Василиадис, 60. Гебре Селассие, 84. Коллинз, 84.

Судья: Штегеманн (Германия).

8 декабря. Бремен. Стадион «Везерштадион».

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