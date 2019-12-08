«Вердер» проиграл «Падерборну»
«Падерборн» в гостях одержал победу над «Вердером» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Единственный гол на 90-й минуте встречи забил нападающий Свен Михель.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Вердер» — «Падерборн» — 0:1 (0:0)
Гол: Михель, 90.
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Голлер, 67), Классен, Биттенкурт (Й.Эггештайн, 88), М.Эггештайн, Осако (Писарро, 58), Рашица.
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула (Михель, 84), Антви-Аджей (Хольтманн, 68), Прегер, Василиадис, Цолински (Каули, 58), Мамба.
Предупреждения: Гьясула, 31. Мамба, 41. Василиадис, 60. Гебре Селассие, 84. Коллинз, 84.
Судья: Штегеманн (Германия).
8 декабря. Бремен. Стадион «Везерштадион».
Чемпионат Германии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей