"Вердер" переиграл "Шальке"

"Вердер" выиграл у "Шальке" в матче 25-го тура чемпионата Германии (4:2). Гельзенкирхенцы потерпели третье кряду поражение.

"Вердер" идет на 8-м месте в турнирной таблице, а "Шальке" - на 14-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига

25-й тур

"Вердер" - "Шальке-04" - 4:2 (1:1)

Голы: Эмболо, 26 (0:1). Рашица, 31 (1:1). Крузе, 51 - с пенальти (2:1). Рашица, 73 (3:1). Эмболо, 85 (3:2). Харник, 90+4 (4:2).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде, Классен, М.Эггештайн, Писарро (Харник, 67), Крузе (Мевальд, 90+1), Рашица (Бартельс, 84).

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Калиджури (Сане, 87), Очипка, Стамбули, Бенталеб (Кутуджу, 75), Маккенни, Бургшталлер, Эмболо, Скрцибски (Матондо, 79).

Предупреждения: М.Эггештайн, 19. Велькович, 21. Бенталеб, 70.

Судья: Петерсен.

8 марта. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".