«Вердер» победил «Майнц», бременский клуб доигрывал матч вдевятером

«Вердер» в матче 20-го тура чемпионата Германии дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Леонардо Битенкур. На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти.

На 90+4-й минуте защитник хозяев Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры, а через две минуты его партнер по обороне Марко Фридль получил второе предупреждение в матче за неспортивное поведение, оставив свою команду вдевятером.

После этого матча «Вердер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Майнц» с 31 очком — на шестой строчке.