«Вердер» победил «Майнц», бременский клуб доигрывал матч вдевятером
«Вердер» в матче 20-го тура чемпионата Германии дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.
Единственный гол на 14-й минуте забил Леонардо Битенкур. На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти.
На 90+4-й минуте защитник хозяев Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры, а через две минуты его партнер по обороне Марко Фридль получил второе предупреждение в матче за неспортивное поведение, оставив свою команду вдевятером.
После этого матча «Вердер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Майнц» с 31 очком — на шестой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|20
|9
|4
|7
|33-24
|31
|
7
|Вердер
|20
|8
|6
|6
|34-36
|30
|
8
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
9
|Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|
10
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
11
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
12
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
13
|Ст-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.01
|22:30
|
Вердер – Майнц
|1 : 0
|1.02
|17:30
|
Бавария – Хольштайн
|- : -
|1.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|- : -
|1.02
|17:30
|
Ст-Паули – Аугсбург
|- : -
|1.02
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|1.02
|20:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|2.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|2.02
|19:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|17
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
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