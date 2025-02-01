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Сегодня, 00:31

«Вердер» победил «Майнц», бременский клуб доигрывал матч вдевятером

Сергей Разин
корреспондент
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«Вердер» в матче 20-го тура чемпионата Германии дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Леонардо Битенкур. На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти.

На 90+4-й минуте защитник хозяев Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры, а через две минуты его партнер по обороне Марко Фридль получил второе предупреждение в матче за неспортивное поведение, оставив свою команду вдевятером.

После этого матча «Вердер» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Майнц» с 31 очком — на шестой строчке.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур.
31 янв, 22:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Майнц

ФК Вердер
ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 20 9 4 7 33-24 31
7
 Вердер 20 8 6 6 34-36 30
8
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
9
 Боруссия М 19 8 3 8 30-29 27
10
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
11
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
12
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
13
 Ст-Паули 19 6 2 11 17-21 20
14
 Унион Б 19 5 5 9 16-27 20
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
16
 Хайденхайм 19 4 2 13 24-40 14
17
 Хольштайн 19 3 3 13 28-48 12
18
 Бохум 19 2 4 13 17-43 10
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31.01 22:30
Вердер – Майнц
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1.02 17:30
Бавария – Хольштайн
 - : -
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Бохум – Фрайбург
 - : -
1.02 17:30
Хайденхайм – Боруссия Д
 - : -
1.02 17:30
Ст-Паули – Аугсбург
 - : -
1.02 17:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
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Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 13
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 17 1 3
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 17 1 3
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