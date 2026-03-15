«Майнц» обыграл «Вердер» и прервал серию из четырех матчей без побед

«Майнц» на выезде победил «Вердер» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги — 2:0.

Счет на 6-й минуте открыл Пауль Небель. На 52-й преимущество гостей удвоил Ли Джэ Сон.

«Майнц» (27 очков) прервал серию из четырех матчей без побед и поднялся на 13-е место в Бундеслиге.

«Вердер» (25 очков) опустился на 15-ю позицию.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 26-й тур.

15 марта, 17:30. Везерштадион (Бремен)

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