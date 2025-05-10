«Лейпциг» и «Вердер» сыграли вничью в матче бундеслиги

«Лейпциг» на выезде сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура бундеслиги — 0:0.

Гости набрали 51 очко и занимают 7-е место в таблице чемпионата. Хозяева с 48 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.

10 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)

В параллельных матчах «Майнц» на выезде разгромил «Бохум» со счетом 4:1. «Унион» дома крупно уступил «Хайденхайму» со счетом 0:3. «Фрайбург» в гостях победил «Хольштайн Киль» — 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.

10 мая, 16:30. Holstein-Stadion (Киль)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.

10 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)