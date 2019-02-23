"Вердер" и "Штутгарт" поделили очки

"Вердер" на своем поле сыграл вничью со "Штутгартом" в матче 23-го тура чемпионата Германии - 1:1. Гости открыли счет на 1-й минуте усилиями полузащитника Стивена Цубера. За бременцев на 45-й минуте забил Дэви Классен.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

"Вердер" - "Штутгарт" - 1:1 (1:1)

Голы: Цубер, 1 (0:1). Классен, 45 (1:1).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Нури Шахин (Й.Эггештайн, 72), Классен (Мевальд, 84), М.Эггештайн, Крузе, Рашица, Саджент (Писарро, 61).

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф (Гентнер, 46), Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Цубер (Бадштубер, 82), Аскасибар, Гомес (Донис, 58).

Предупреждения: Озан Кабак, 57. Цилер, 82. Мойсандер, 84. Донис, 86.

Судья: Хартманн.

22 февраля. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".