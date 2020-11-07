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«Вердер» и «Кельн» сыграли вничью

00:24
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«Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Кельном» в матче 7-го тура чемпионата Германии (1:1). Гости на 67-й минуте благодаря автоголу вышли вперед. В концовке встречи полузащитник Леонардо Биттенкурт реализовал пенальти и сравнял счет.

«Вердер», который в четвертый раз кряду сыграл вничью, идет на 7-м месте в турнирной таблице, а «Кельн» — на 16-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига

7-й тур

«Вердер» — «Кельн» — 1:1 (0:0)

Голы: Мойсандер, 67 — в свои ворота (0:1). Биттенкурт, 82 — с пенальти (1:1).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Мевальд, 73), Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Фридль, Биттенкурт, Эггештайн, Мбом (Чонг, 74), Рашица (Осако, 65), Саджент.

«Кельн»: Т.Хорн (Цилер, 40), Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах (Я.Хорн, 73), Дрекслер (Тильманн, 73), Дуда, Озджан, Вольф, Андерссон, Лимниос (Реджбецай, 64).

Предупреждения: Вольф, 22. Мбом, 31. Кцихос, 65. Осако, 67.

Судья: Бадштюбнер.

6 ноября. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Вердер — Кельн

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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