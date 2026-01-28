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28 января, 00:32

«Хоффенхайм» в меньшинстве обыграл «Вердер»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Хоффенхайм» выиграл у «Вердера» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 2:0. Игра проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

В конце первого тайма защитник гостей Александр Прасс открыл счет. На 51-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, так как Ваутер Бюргер получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, гости забили второй мяч — отличился Гриша Премель. На 64-й минуте «Вердер» отыграл один мяч, но ВАР отменил гол Романо Шмида.

«Хоффенхайм» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» идет на 15-й строчке — 18 очков в 19 играх.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.
27 января, 22:30. Везерштадион (Бремен)
Вердер
0:2
Хоффенхайм

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ФК Вердер
ФК Хоффенхайм
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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