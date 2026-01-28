«Хоффенхайм» в меньшинстве обыграл «Вердер»

«Хоффенхайм» выиграл у «Вердера» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 2:0. Игра проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

В конце первого тайма защитник гостей Александр Прасс открыл счет. На 51-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинстве, так как Ваутер Бюргер получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, гости забили второй мяч — отличился Гриша Премель. На 64-й минуте «Вердер» отыграл один мяч, но ВАР отменил гол Романо Шмида.

«Хоффенхайм» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» идет на 15-й строчке — 18 очков в 19 играх.