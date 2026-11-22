«Вердер» разгромил «Гамбург» в Бундеслиге

«Вердер» дома разгромил «Гамбург» в матче 10-го тура Бундеслиги — 4:0.

Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

На 55-й минуте счет открыл защитник хозяев Марко Фридль. На 66-й минуте преимущество «Вердера» увеличил Джастин Нджинма, а на 70-й оформил дубль. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил нападающий Никлас Фюллькруг.

«Вердер» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 12 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Вердер» 27 ноября дома сыграет с менхенгладбахской «Боруссией», а «Гамбург» 28 ноября примет «Баварию».