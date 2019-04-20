"Вердер" - единственная команда Германии, которая забивает в каждом матче в текущем сезоне

"Вердер" в текущем сезоне является единственной командой Германии, которая забивает в каждом матче как минимум один гол.

Также бременский клуб остается непобедимым в текущем году - с начала 2019 года комана не проиграла ни одной игры.

Ближайшие две встречи "Вердер" проведет против "Баварии": в рамках 30-го тура чемпионата Германии и в 1/2 финала Кубка страны.

"Бавария" после 29 туров набрала 67 очков и занимает первое место турнирной таблицы бундеслиги, "Вердер", в активе которого 47 очков, на седьмой строчке. Матч пройдет 20 апреля в Мюнхене. Начало – в 16:30 по московскому времени.

The only team in Europe's top 5 leagues still unbeaten in 2019 💪#werder pic.twitter.com/PsJXcpBIz3 – SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 15 апреля 2019 г.

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