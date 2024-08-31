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Сегодня, 18:25

«Боруссия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вердером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Вердером» — 0:0.

Гости играли в меньшинстве с 73-й минуты — вторую желтую карточку получил Нико Шлоттербек.

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:0
Боруссия Д

В параллельных матчах «Штутгарт» и «Майнц» (3:3) сыграли вничью, «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (3:1), «Вольфсбург» обыграл «Хольштайн Киль» (2:0), а гладбахская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» (2:0).

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
3:3
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:1
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. Holstein-Stadion (Киль)
Хольштайн
0:2
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
31 авг, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:2
Боруссия М

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
0
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
2
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
3
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
4
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
5
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
6
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
7
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
8
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
9
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
11
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
12
 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
13
 Вердер 2 0 2 0 2-2 2
14
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
15
 Штутгарт 2 0 1 1 4-6 1
16
 Хольштайн 2 0 0 2 2-5 0
17
 Бохум 2 0 0 2 0-3 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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34 тур
30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 1 : 0
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 0 : 2
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 3 : 1
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 0 : 2
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 3
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 0 : 0
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Лукас Кюблер

Лукас Кюблер

Фрайбург

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Саша Боэ

Саша Боэ

Бавария

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 2 0 0
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