«Боруссия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вердером»
Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Вердером» — 0:0.
Гости играли в меньшинстве с 73-й минуты — вторую желтую карточку получил Нико Шлоттербек.
В параллельных матчах «Штутгарт» и «Майнц» (3:3) сыграли вничью, «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (3:1), «Вольфсбург» обыграл «Хольштайн Киль» (2:0), а гладбахская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» (2:0).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
2
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
6
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Лукас Кюблер
Фрайбург
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0
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