«Боруссия» в меньшинстве сыграла вничью с «Вердером»

Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Вердером» — 0:0.

Гости играли в меньшинстве с 73-й минуты — вторую желтую карточку получил Нико Шлоттербек.

В параллельных матчах «Штутгарт» и «Майнц» (3:3) сыграли вничью, «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (3:1), «Вольфсбург» обыграл «Хольштайн Киль» (2:0), а гладбахская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» (2:0).