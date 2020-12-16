Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер»

«Вердер» на своем поле проиграл «Боруссии» из Дортмунда в 12-м туре чемпионата Германии (1:2). Победный гол забил Марко Ройс, который перед этим не реализовал пенальти.

Дортмундцы идут на 4-м месте в турнирной таблице. «Вердер» потерпел четвертое кряду поражение и идет на 13-й строчке.

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12-й тур

«Вердер» — «Боруссия Д» — 1:2 (1:1)

Голы: Рафаэл Геррейру, 12 (0:1). Мевальд, 28 (1:1). Ройс, 78 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ройс, 78 (вратарь).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Агу, 86), Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд (Биттенкурт, 66), Мбом (Шмид, 87), Осако (Эррас, 73), Саджент (Вольтемаде, 66).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс (Пищек, 85), Аканджи, Морей (Загаду, 85), Витсель, Ройс, Рафаэл Геррейру, Санчо, Рейна, Беллингем (Брандт, 73), Мукоко (Эмре Джан, 80).

Предупреждения: Ройс, 35. Гросс, 54. Витсель, 59. Вольтемаде, 87. Шмид, 90+2.

Судья: Шредер.

15 декабря. Бремен. Стадион «Везерштадион».