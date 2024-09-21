«Бавария» разгромила «Вердер» в бундеслиге, у Олисе дубль

«Бавария» на выезде с крупным счетом обыграла «Вердер» в матче 4-го тура чемпионата Германии — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Вальдштадион».

У команды из Мюнхена дубль оформил Майкл Олисе, еще по голу забили Джамал Мусиала, Харри Кейн и Серж Гнабри.

«Бавария» набрала 12 очков в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер» (5 баллов) находится на 8-й строчке.

В другом матче 4-го тура «Бохум» дома сыграл вничью с клубом «Хольштайн» — 2:2. За хозяев забили Матуш Беро и Лукас Дашнер. У гостей отличились Бенедикт Пихлер и Суто Матино.