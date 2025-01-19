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Сегодня, 21:26

«Вердер» дома потерпел поражение от «Аугсбурга»

Алина Савинова
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«Вердер» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 0:2.

Оба гола гостей забил 26-летний нападающий Самюэль Эссенде — он отличился на 5-й и 45+1-й минутах встречи.

«Вердер», потерпевший поражение в трех последних играх, располагается на 9-й позиции в бундеслиге с 26 очками. «Аугсбург» набрал 22 балла и идет на 12-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
19 янв, 19:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:2
Аугсбург
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Вердер
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«Унион» победил «Майнц» и прервал 11-матчевую безвыигрышную серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 3 1 56-15 45
2
 Байер 18 12 5 1 44-24 41
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 Штутгарт 18 9 5 4 36-26 32
5
 РБ Лейпциг 18 9 4 5 32-27 31
6
 Майнц 18 8 4 6 31-23 28
7
 Вольфсбург 18 8 3 7 40-32 27
8
 Фрайбург 18 8 3 7 25-34 27
9
 Вердер 18 7 5 6 31-34 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 18 7 3 8 27-29 24
12
 Аугсбург 18 6 4 8 21-33 22
13
 Унион Б 18 5 5 8 16-24 20
14
 Ст-Паули 18 5 2 11 14-21 17
15
 Хоффенхайм 18 4 5 9 23-35 17
16
 Хайденхайм 18 4 2 12 23-38 14
17
 Хольштайн 18 3 2 13 26-46 11
18
 Бохум 18 2 4 12 17-40 10
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17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 2 : 0
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 3 : 2
18.01 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 3 : 3
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 0 : 2
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 1 : 3
18.01 17:30
Штутгарт – Фрайбург
 4 : 0
18.01 20:30
Байер – Боруссия М
 3 : 1
19.01 17:30
Унион Б – Майнц
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19.01 19:30
Вердер – Аугсбург
 0 : 2
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Айнтрахт Ф

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Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 12
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 15 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 5
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 15 1 4
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