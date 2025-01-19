«Вердер» дома потерпел поражение от «Аугсбурга»
«Вердер» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 0:2.
Оба гола гостей забил 26-летний нападающий Самюэль Эссенде — он отличился на 5-й и 45+1-й минутах встречи.
«Вердер», потерпевший поражение в трех последних играх, располагается на 9-й позиции в бундеслиге с 26 очками. «Аугсбург» набрал 22 балла и идет на 12-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|3
|1
|56-15
|45
|
2
|Байер
|18
|12
|5
|1
|44-24
|41
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|Штутгарт
|18
|9
|5
|4
|36-26
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|32-27
|31
|
6
|Майнц
|18
|8
|4
|6
|31-23
|28
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|3
|7
|40-32
|27
|
8
|Фрайбург
|18
|8
|3
|7
|25-34
|27
|
9
|Вердер
|18
|7
|5
|6
|31-34
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
12
|Аугсбург
|18
|6
|4
|8
|21-33
|22
|
13
|Унион Б
|18
|5
|5
|8
|16-24
|20
|
14
|Ст-Паули
|18
|5
|2
|11
|14-21
|17
|
15
|Хоффенхайм
|18
|4
|5
|9
|23-35
|17
|
16
|Хайденхайм
|18
|4
|2
|12
|23-38
|14
|
17
|Хольштайн
|18
|3
|2
|13
|26-46
|11
|
18
|Бохум
|18
|2
|4
|12
|17-40
|10
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|3 : 2
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|3 : 3
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|0 : 2
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|1 : 3
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|4 : 0
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|3 : 1
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|2 : 1
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|15
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|5
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|15
|1
|4
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