«Вердер» дома потерпел поражение от «Аугсбурга»

«Вердер» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 0:2.

Оба гола гостей забил 26-летний нападающий Самюэль Эссенде — он отличился на 5-й и 45+1-й минутах встречи.

«Вердер», потерпевший поражение в трех последних играх, располагается на 9-й позиции в бундеслиге с 26 очками. «Аугсбург» набрал 22 балла и идет на 12-й строчке.