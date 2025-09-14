Компани — после 5:0 с «Гамбургом»: «Это еще не «Октоберфест»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил атмосферу на домашнем стадионе после победы над «Гамбургом» со счетом 5:0.

«У нас есть определенный импульс, который мы готовы развить в следующей домашней игре. Мы отлично начали сегодняшний матч. Болельщики были готовы к этой игре. Ощущения с первых минут были просто потрясающими. Это еще не «Октоберфест», но атмосфера создавала именно такое ощущение», — сказал бельгийский специалист на пресс-конференции.

«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.

Следующий домашний матч мюнхенцы проведут 17 сентября против «Челси» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.