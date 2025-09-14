14 сентября 2025, 09:12

Компани — после 5:0 с «Гамбургом»: «Это еще не «Октоберфест»

Павел Лопатко

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил атмосферу на домашнем стадионе после победы над «Гамбургом» со счетом 5:0.

«У нас есть определенный импульс, который мы готовы развить в следующей домашней игре. Мы отлично начали сегодняшний матч. Болельщики были готовы к этой игре. Ощущения с первых минут были просто потрясающими. Это еще не «Октоберфест», но атмосфера создавала именно такое ощущение», — сказал бельгийский специалист на пресс-конференции.

«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.

Следующий домашний матч мюнхенцы проведут 17 сентября против «Челси» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 22 4 1 97-25 70
2
 Боруссия Д 27 18 7 2 58-28 61
3
 Штутгарт 27 16 5 6 56-36 53
4
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 53-35 50
5
 Хоффенхайм 27 15 5 7 54-39 50
6
 Байер 27 13 7 7 52-36 46
7
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 50-51 38
8
 Фрайбург 27 10 7 10 39-44 37
9
 Унион Б 27 8 7 12 31-46 31
10
 Аугсбург 27 9 4 14 33-50 31
11
 Гамбург 27 7 9 11 31-40 30
12
 Майнц 27 7 9 11 33-42 30
13
 Боруссия М 27 7 8 12 33-46 29
14
 Вердер 27 7 7 13 30-47 28
15
 Кельн 27 6 8 13 38-47 26
16
 Ст-Паули 27 6 6 15 24-44 24
17
 Вольфсбург 27 5 6 16 35-57 21
18
 Хайденхайм 27 3 6 18 27-61 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.04 16:30 Боруссия М – Хайденхайм - : -
4.04 16:30 Байер – Вольфсбург - : -
4.04 16:30 Фрайбург – Бавария - : -
4.04 16:30 Гамбург – Аугсбург - : -
4.04 16:30 Хоффенхайм – Майнц - : -
4.04 16:30 Вердер – РБ Лейпциг - : -
4.04 19:30 Штутгарт – Боруссия Д - : -
5.04 16:30 Унион Б – Ст-Паули - : -
5.04 18:30 Айнтрахт Ф – Кельн - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 31
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 18
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 15
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 17
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 11
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 11
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 21 2 4
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 23 2 2
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 22 1 6
Вся статистика

