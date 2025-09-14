Компани — после 5:0 с «Гамбургом»: «Это еще не «Октоберфест»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил атмосферу на домашнем стадионе после победы над «Гамбургом» со счетом 5:0.
«У нас есть определенный импульс, который мы готовы развить в следующей домашней игре. Мы отлично начали сегодняшний матч. Болельщики были готовы к этой игре. Ощущения с первых минут были просто потрясающими. Это еще не «Октоберфест», но атмосфера создавала именно такое ощущение», — сказал бельгийский специалист на пресс-конференции.
«Бавария» (9 очков) одержала третью победу на старте сезона и вышла на первое место в бундеслиге.
Следующий домашний матч мюнхенцы проведут 17 сентября против «Челси» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|22
|4
|1
|97-25
|70
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|7
|2
|58-28
|61
|
3
|Штутгарт
|27
|16
|5
|6
|56-36
|53
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|53-35
|50
|
5
|Хоффенхайм
|27
|15
|5
|7
|54-39
|50
|
6
|Байер
|27
|13
|7
|7
|52-36
|46
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|50-51
|38
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|39-44
|37
|
9
|Унион Б
|27
|8
|7
|12
|31-46
|31
|
10
|Аугсбург
|27
|9
|4
|14
|33-50
|31
|
11
|Гамбург
|27
|7
|9
|11
|31-40
|30
|
12
|Майнц
|27
|7
|9
|11
|33-42
|30
|
13
|Боруссия М
|27
|7
|8
|12
|33-46
|29
|
14
|Вердер
|27
|7
|7
|13
|30-47
|28
|
15
|Кельн
|27
|6
|8
|13
|38-47
|26
|
16
|Ст-Паули
|27
|6
|6
|15
|24-44
|24
|
17
|Вольфсбург
|27
|5
|6
|16
|35-57
|21
|
18
|Хайденхайм
|27
|3
|6
|18
|27-61
|15
Результаты / календарь
|4.04
|16:30
|Боруссия М – Хайденхайм
|- : -
|4.04
|16:30
|Байер – Вольфсбург
|- : -
|4.04
|16:30
|Фрайбург – Бавария
|- : -
|4.04
|16:30
|Гамбург – Аугсбург
|- : -
|4.04
|16:30
|Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|4.04
|16:30
|Вердер – РБ Лейпциг
|- : -
|4.04
|19:30
|Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|5.04
|16:30
|Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|5.04
|18:30
|Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|17
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|21
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|23
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|22
|1
|6
Новости