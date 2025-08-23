Компани — о Гнабри: «Это очень недооцененный игрок»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал игру немецкого нападающего Сержа Гнабри после матча бундеслиги против «Лейпцига» (6:0). Футболист сделал в этой игре две результативные передачи.

«Это очень недооцененный игрок. Есть мнения со стороны, но также наше мнение и мнение его товарищей по команде. Он недооцененный игрок, у которого очень мало слабых сторон. Он по-прежнему важен. И в прошлом он всегда был очень важен для «Баварии» во время ключевых матчей. Если честно, то мало найдется ярких эпизодов без голов и результативных передач Сержа.

С моей точки зрения, я не удивлен. Дело не в том, что сегодня он был лучше, чем обычно. У него есть своя позиция в сборной Германии, и важно, чтобы он мог играть в центре поля», — сказал на пресс-конференции бельгийский тренер о 30-летнем футболисте, который периодически фигуриует в трансферных новостях.

Контракт Гнабри с «Баварией» действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2024/25 он в 47 матчах забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.