Венгер заявил, что он не претендует на работу с «Баварией»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что он не является кандидатом на работу в «Баварии». Ранее сообщалось, что он может возглавить команду до конца сезона.

— Прежде всего, я никогда не был кандидатом на работу с «Баварией». Ко мне обращались, но я не претендую на эту работу. Я не вхожу в число кандидатов. Означает ли это, что я закончил с тренерской работой? Нет, не обязательно.

После увольнения Нико Ковача И. о. главного тренера «Баварии» был назначен Ханс-Дитер Флик. Ранее сообщалось, что команду в следующем сезоне могут возглавить Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус») или Эрик тен Хаг («Аякс»).

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