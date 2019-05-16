Ватцке сказал, что "Боруссия" устроит грандиозную вечеринку в случае победы в чемпионате Германии

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что команда устроит грандиозную вечеринку в случае победы в чемпионате Германии. Напомним, что чемпион определится в последнем туре.

– Если мы станем чемпионами на этот раз, мы будем кататься 24 часа, – приводит Sport1 слова Ватцке. – Мы действительно хотим мега-вечеринку. Я всегда говорил: давайте не так долго, я после четырех, пяти часов я уже выпил много пива и даже не знаю, как это делать дальше. Но теперь мы можем кататься до утра понедельника, я останусь на борту. Если это будет "Бавария", то мы, конечно, в субботу вечером уже будем поздравлять их. Я позвоню в понедельник утром Карлу-Хайнцу Румменигге и Ули Хенессу. Поздравлю с тем, что мы провели столь интенсивную гонку за чемпионством. Получилась сильная борьба между двумя клубами.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги с 75 очками. "Боруссия" с 73 баллами располагается на второй строчке.

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