Ватцке рассказал, что "Боруссия" хочет преследовать "Баварию" в ближайшие годы

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что его команда хочет постоянно развиваться и иметь возможность конкурировать с "Баварией". Мюнхенцы в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.

– Мы находимся только в начале развития, – приводит Sport Bild слова Ватцке. – Хотим преследовать "Баварию" в ближайшие годы. Это очень амбициозно, но мы постараемся.

В текущем сезоне "Боруссия" не смогла сохранить отрыв от "Баварии" и остаться на лидирующих позициях и завершила чемпионат Германии лишь на второй строчке.

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