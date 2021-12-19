Ватцке: «Интерес «Реала» к Холанну подтвержден. Испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский»
Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался об интересе к нападающему дортмундской команды Эрлину Холанну со стороны европейских топ-клубов.
«Я знаю, что все европейские топ-клубы хотят подписать Эрлина, — приводит слова Ватцке журналист Патрик Бергер в Twitter. — Интерес «Реала» к Холанну подтвержден. Испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский. Но в целом «Боруссия» надеется, что он останется».
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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