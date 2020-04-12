Варан мог перейти в «Баварию» за 5 миллионов евро. Через 2 месяца он ушел в «Реал» за 10

Бывший защитник «Баварии» Вилли Саньоль рассказал, как мюнхенский клуб мог подписать Рафаэля Варана за 5 миллионов евро. Саньоль после завершения карьеры работал в мюнхенском клубе, и однажды ему порекомендовали обратить внимание на Варана, который выступал за «Ланс».

— Когда я был в «Баварии», мой друг позвонил мне и сказал: «Тебе однозначно нужно поехать в «Ланс» и увидеть суперинтересного молодого игрока. Уже после первого тайма я увидел, насколько он зрелый, — цитирует RMC Саньоля. — Он играл опорного хавбека в первой половине, а во втором перешел в центр обороны.

Я навел справки и узнал по поводу возможности товарищеского матча, выручку за который получил бы «Ланс». В результате его цена бы варьировалась между 4 и 5 миллионами. Я отдал досье руководству клуба, мне сказали, что это немного дорого для 18-летнего футболиста. Через два месяца он ушел в «Реал» за 10 миллионов.

Варан выступает за «Реал» с 2011 года. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 64 миллиона евро.