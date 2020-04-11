ВАР в масках, гонорары до 5 тысяч евро. Как изменится работа арбитров в Германии из-за коронавируса

Германские футбольные власти решили внести временные изменения в организацию работы арбитров бундеслиги. Во-первых, сняты географические ограничения: судьи смогут обслуживать матчи команд из своих регионов. Если бы такое же правило ввели в России, это означало бы, что, к примеру, Владислав Безбородов судил бы игры «Зенита», а Сергей Иванов — «Ростова».

Во-вторых, решено сократить до минимума время на переезды. С учетом этого и будут производиться назначения. Каждый из арбитров будет приезжать на матч сразу на стадион на своем автомобиле. Никаких заездов в город накануне игры и ночевок в гостиницах, сообщили «СЭ» наши коллеги из Германии.

В-третьих, ежегодная базовая зарплата сохранится — она составит для разных судей от 60 тысяч до 80 тысяч евро. Гонорар за каждую игру варьируется от 1250 евро (для резервного) до 5 тысяч.

В-четвертых, всем судьям придется регулярно перед каждой игрой сдавать тесты на коронавирус.

Инспекторы, оценивающие работу рефери, будут работать, находясь дома, и составлять свои отчеты на основании увиденного по телевизору.

В ВАР-центре в Кельне между видеоарбитрами и их ассистентами установят прозрачные перегородки из оргстекла. Кроме того, все они, возможно, будут работать в масках.

Предположительно, матчи бундеслиги могут возобновиться уже в первой декаде мая. (Александр Бобров)