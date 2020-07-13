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Ван Перси назвал фаворитов на «Золотой мяч». В списке нет Месси и Роналду

13 июля 2020, 03:57
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Робин ван Перси назвал фаворитов на «Золотой мяч». На первое место он поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Второй — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, следом за ним — Садио Мане из «Ливерпуля».

Действующим обладателем награды является капитан «Барселоны» Лионель Месси. У него шесть «Золотых мячей». У форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду — пять.

Левандовски — фаворит в борьбе за «Золотую бутсу». 31-летний поляк в 43 матчах сезона забил 51 гол и сделал 6 результативных передач.

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