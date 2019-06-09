Ван дер Варт проведет прощальный матч в октябре

"Гамбург" на своем официальном сайте сообщил, что в октябре на стадионе клуба состоится прощальный матч голландского полузащитника Рафаэла ван дер Варта. Игра между друзьями ван дер Варта на клубном уровне и друзьями из сборной Голландии состоится 13 октября.

Анонсируется участие Эдгара Давидса, Патрика Клюйверта, Арьена Роббена, Дирка Кюйта, Кларенса Зеедорфа, Робина ван Перси, Мичела Сальгадо, Киву и других звезд.

В "Гамбурге" ван дер Варт провел пять сезонов: с 2005 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. О завершении карьеры игрок объявил в ноябре 2018 года.