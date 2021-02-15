Ван Боммел и тен Хаг претендуют на пост главного тренера гладбахской «Боруссии»
18:55
«Боруссии» из Менхенгладбаха начала поиски нового главного тренера, который может возглавить команду со следующего сезона, информирует Kicker.
Основными кандидатами называются бывший тренер ПСВ Марк ван Боммел и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
Ранее, 15 февраля, главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе объявил, что покинет команду по окончании сезона. 44-летний специалист решил возглавить одноименную команду из Дортмунда.
Розе работает с командой из Менхенгладбаха с лета 2019 года. В настоящий момент она занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю