Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Ван Боммел и тен Хаг претендуют на пост главного тренера гладбахской «Боруссии»

18:55
Теги:

«Боруссии» из Менхенгладбаха начала поиски нового главного тренера, который может возглавить команду со следующего сезона, информирует Kicker.

Основными кандидатами называются бывший тренер ПСВ Марк ван Боммел и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Ранее, 15 февраля, главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе объявил, что покинет команду по окончании сезона. 44-летний специалист решил возглавить одноименную команду из Дортмунда.

Розе работает с командой из Менхенгладбаха с лета 2019 года. В настоящий момент она занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир