Ван Боммел и тен Хаг претендуют на пост главного тренера гладбахской «Боруссии»

«Боруссии» из Менхенгладбаха начала поиски нового главного тренера, который может возглавить команду со следующего сезона, информирует Kicker.

Основными кандидатами называются бывший тренер ПСВ Марк ван Боммел и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Ранее, 15 февраля, главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе объявил, что покинет команду по окончании сезона. 44-летний специалист решил возглавить одноименную команду из Дортмунда.

Розе работает с командой из Менхенгладбаха с лета 2019 года. В настоящий момент она занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка.