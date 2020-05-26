Вагнер может быть уволен с поста главного тренера «Шальке»

Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер может быть отправлен в отставку, сообщает Bild.

По данным источника, судьба 48-летнего специалиста зависит от ближайших игр. Сегодня «Шальке» сыграет на выезде с «Фортуной» а 30 мая — дома с «Вердером». Если команда не одержит в этих матчах хотя бы одну победу, тренер будет уволен. До этого «кнаппены» проиграли оба матча после возобновления сезона — дортмундской «Боруссии» (0:4) и «Аугсбургу» (0:3).

«Шальке» занимает восьмое место в чемпионате Германии, имея в активе 37 очков в 27 матчах. Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Фортуны» и «Шальке» в сегодняшнем матче одинаковый — 2,70. Коэффициент на ничью составляет 3,30.

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