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В «Вердере» подтвердили, что Рашица хочет уйти из команды этим летом. Им интересуются «Милан» и «Лейпциг»

09:18
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Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн заявил, что нападающий команды Милот Рашица хочет покинуть команду этим летом.

— Милот хочет сделать следующий шаг в карьере, — цитирует Goal.com Бауманна. — Им интересуются серьезные клубы и нам надо принять то, что он, скорее всего, не останется с нами на следующий сезон. Впрочем, мы не намерены продавать Рашица дешевле его стоимости.

В сезоне-2019/20 Рашица провел за «Вердер» 34 матча, на его счету 11 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда сборной Кососо в 22 миллиона евро. Сообщается, что им интересуются «Лейпциг», «Милан» и «Герта».

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