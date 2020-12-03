В «Вердере» исключили уход Рашицы в «Астон Виллу»

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн опроверг информацию о переходе нападающего Милота Рашицы в «Астон Виллу» в зимнее трансферное окно.

— Я исключаю уход любого из наших футболистов в январе, — приводит Bild слова Бауманна.

В сезоне-2020/21 Рашица провел 5 матчей за «Вердер», на его счету 1 результативная передача. 24-летний косовар восстанавливается от травмы подколенного сухожилия. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов евро.