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В «Вердере» и «Айнтрахте» все здоровы. Тесты на коронавирус отрицательные

17:35
Тренерский штаб и игроки «Вердера». Фото Reuters
Тренерский штаб и игроки «Вердера». Фото Reuters
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Бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне объявили в Twitter, что результаты тестов всех игроков и сотрудников на COVID-19 отрицательные.

Тестирование проводилось в четверг, 30 апреля, в соответствии со специальной программой, разработанной Германской футбольной лигой. Второй этап тестирования пройдет завтра, 3 мая.

В отличие от них в «Кельне» три положительных теста. По некоторым данным, речь идет не о трех футболистах, а о двух. Также коронавирус обнаружен у физиотерапевта. У всех заразившихся нет симптомов болезни. (Александр Бобров)

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