В «Вердере» и «Айнтрахте» все здоровы. Тесты на коронавирус отрицательные
17:35
Бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне объявили в Twitter, что результаты тестов всех игроков и сотрудников на COVID-19 отрицательные.
Тестирование проводилось в четверг, 30 апреля, в соответствии со специальной программой, разработанной Германской футбольной лигой. Второй этап тестирования пройдет завтра, 3 мая.
В отличие от них в «Кельне» три положительных теста. По некоторым данным, речь идет не о трех футболистах, а о двух. Также коронавирус обнаружен у физиотерапевта. У всех заразившихся нет симптомов болезни. (Александр Бобров)
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