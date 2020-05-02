В «Вердере» и «Айнтрахте» все здоровы. Тесты на коронавирус отрицательные

Бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне объявили в Twitter, что результаты тестов всех игроков и сотрудников на COVID-19 отрицательные.

Тестирование проводилось в четверг, 30 апреля, в соответствии со специальной программой, разработанной Германской футбольной лигой. Второй этап тестирования пройдет завтра, 3 мая.

В отличие от них в «Кельне» три положительных теста. По некоторым данным, речь идет не о трех футболистах, а о двух. Также коронавирус обнаружен у физиотерапевта. У всех заразившихся нет симптомов болезни. (Александр Бобров)