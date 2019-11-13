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В соцсетях снова опубликовали крутой гол Клоппа. Кажется, это видео опять соберет сотни тысяч просмотров

22:02

Крупный футбольный Twitter-аккаунт «433» опубликовал эффектный гол Юргена Клоппа, который он забил за «Майнц» в качестве футболиста.

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» защищал цвета «Майнца» с 1990 по 2001 год, после чего начал в нем тренерскую карьеру и возглавлял команду 7 сезонов.

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