В соцсетях снова опубликовали крутой гол Клоппа. Кажется, это видео опять соберет сотни тысяч просмотров

Крупный футбольный Twitter-аккаунт «433» опубликовал эффектный гол Юргена Клоппа, который он забил за «Майнц» в качестве футболиста.

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» защищал цвета «Майнца» с 1990 по 2001 год, после чего начал в нем тренерскую карьеру и возглавлял команду 7 сезонов.