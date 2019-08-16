В седьмой раз подряд игроки «Баварии» забивают первый гол сезона в бундеслиге

Игроки «Баварии» в седьмой раз подряд открывают счет голам в чемпионате Германии, информирует Gracenote. В матче 1-го тура против «Герты» отличился Роберт Левандовски.

Начиная с сезона-2013/14 первый гол чемпионата неизменно забивали футболисты мюнхенского клуба. Тогда первый гол сезона в бундеслиге забил Арьен Роббен.

В сезоне-2014/15 отличился Томас Мюллер. В последующих сезонах первые голы забивали Мехди Бенатиа, Хаби Алонсо, Никлас Зюле и снова Мюллер.