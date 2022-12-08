В сборной Германии на ЧМ-2022 произошел конфликт

В сборной Германии на ЧМ-2022 произошел конфликт внутри команды, сообщает Sport Bild.

По данным источника, некоторые игроки обвинили главного тренера Ханси Флика в особом отношении к игрокам «Баварии». Специалист не смог завоевать расположение всей команды.

Проблемы начались с акции протеста перед матчем 1-го тура группового этапа с Японией (1:2). Некоторые игроки не хотели принимать участия в каких-либо политических акциях.

Кроме того, футболистов смущали некоторые замены Флика, которые он делал по ходу турнира. Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц были расстроены тем, что оставались в запасе на часть игры чемпионата мира.

На ЧМ в Катаре Германия набрала 4 очка и заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф.