В «Майнце» подтвердили переход нападающего команды в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон сообщил о переходе нападающего Жан-Филиппа Матета в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

«Решение по уходу Жан-Филиппа мы приняли вместе: клуб, я, и сам игрок. Мы посчитали, что это решение устроит все стороны», — цитирует Sport Buzzer Свенссона.

В сезоне-2020/21 Матета провел 17 матчей за «Майнц», на его счету 10 голов и 1 результативная передача. Сообщается, что «Кристал Пэлас» арендует 23-летнего француза на полтора года с опцией выкупа в 18 миллионов евро.