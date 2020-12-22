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В «Лейпциге» заявили, что Нагельсманн не покинет клуб

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Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф высказался по поводу информации о том, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн может возглавить дортмундскую «Боруссию».

«Могу вам точно сказать, Юлиан останется нашим тренером и в следующем сезоне. Нагельсменн создал отличную команду и чувствует себя в ней отлично. Паковать чемоданы пока не собирается. Мы не волнуемся», — цитирует Минцлаффа Bild.

Сообщалось, что после отставки Люсьена Фавра из «Боруссии» руководство дорьмундской команды рассматривало Нагельсменна на его замену. Соглашение 33-летнего тренера с «Лепцигом» рассчитано до лета 2023 года.

После 13 туров чемпионата Германии подопечные Нагельсманна занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на 2 балла.

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