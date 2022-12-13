В контракте Нойера с «Баварией» нет запрета на катание на лыжах

В контракте вратаря «Баварии» Мануэля Нойера с мюнхенским клубом нет запрета на катание на лыжах, сообщает Bild. Голкипер, находясь в отпуске, сломал ногу во время езды на лыжах.

Сообщалось, что вратарь выбыл до конца сезона-2022/23.

По даннным источника, футболист намерен вернуться к старту следующего сезона и снова стать основным вратарем «Баварии».

36-летний вратарь планирует выступить на Евро-2024, который пройдет в Германии.