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Сегодня, 15:54

В контракт Мукоко с «Боруссией» может быть включен пункт о переходе в «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продлить контракт с клубом, включив в соглашение пункт о переходе в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, условия нового контракта с «Боруссией» может предполагать переход в «Барселону» за 50 миллионов евро. Мукоко хочет перейти в стан сине-гранатовых, однако каталонцы испытывают проблемы с возможным трансфером из-за финансовых ограничений. Поэтому «Барселона» хочет бесплатно подписать игрока, чей контракт истекает в конце сезона-2022/23. Отмечается, что испанский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/chelsea-da-via-libre-barca-81180283

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24%

1.93

обе забьют - да

22%

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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Боруссия М

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РБ Лейпциг

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И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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