В контракт Мукоко с «Боруссией» может быть включен пункт о переходе в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продлить контракт с клубом, включив в соглашение пункт о переходе в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, условия нового контракта с «Боруссией» может предполагать переход в «Барселону» за 50 миллионов евро. Мукоко хочет перейти в стан сине-гранатовых, однако каталонцы испытывают проблемы с возможным трансфером из-за финансовых ограничений. Поэтому «Барселона» хочет бесплатно подписать игрока, чей контракт истекает в конце сезона-2022/23. Отмечается, что испанский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мукоко подозревается в фальсификации возраста.