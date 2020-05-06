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Новости   //    Футбол   //    Германия

В клубах Германии выявлено 10 положительных тестов на коронавирус

09:26
Стадион «Боруссии» из Менхенгладбаха. Фото AFP
Стадион «Боруссии» из Менхенгладбаха. Фото AFP
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Немецкая футбольная лига огласила результаты проверки на коронавирусную инфекцию в командах первой и второй Бундеслиг. Взято более 1700 тестов в 36 клубах, 10 из них оказались положительными. Неизвестно, кто заразился. О заболевших поступила информация в органы здравоохранения.

«Соответствующие меры, например, изоляция пострадавших лиц, были немедленно приняты клубами в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения», -отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии возобновится 15 мая.

По данным на утро 6 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 727 947 человек. Зафиксировано 258 344 летальных исхода, 1 242 432 человека выздоровели.

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