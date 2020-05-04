Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

В «Кельне» нет новых заражений. Все тесты отрицательные

11:50
Теги:

Результаты всех новых тестов на коронавирус, сданных в воскресенье футболистами, тренерами и сотрудниками «Кельна», отрицательные, сообщил сайт германского клуба. Сегодня во второй половине дня команда проведет очередные занятия в группах. Тренировки закрыты для болельщиков.

Такие тесты обязательны в соответствии с протоколом, разработанным Германской футбольной лигой. К тренировкам и матчам допускаются только те игроки, у которых два подряд теста дали отрицательный результат.

Ранее заражение COVID-19 выявлено у двух футболистов — полузащитника Никласа Хауптманна и защитника Исмаила Якобса, а также у одного из физиотерапевтов. Сейчас они проходят карантин.

«Кельн» приступил к тренировкам 6 апреля. Сначала занятия шли в трех группах по восемь человек. В прошлый понедельник сформированы две группы по 12 человек, сообщает Bild. Выполняются необходимые меры безопасности — нет единоборств, душ игроки принимают дома, в тренажерном зале соблюдается дистанция. (Александр Бобров)

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир