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В «Герте» заявили об интересе к Гетце

08:47
Марио Гетце. Фото Bild
Марио Гетце. Фото Bild
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Спортивный директор «Герты» Арне Фридрих заявил об интересе клуба к полузащитнику Марио Гетце.

— Марио — один из тех, кто нам интересен, — приводит Goal.com слова Фридриха.

В сезоне-2019/20 Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 21 матч, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Клуб не стал продлевать контракт с футболистом по окончании сезона. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к хавбеку со стороны «Баварии», за которую он уже выступал с 2013 по 2016 год.

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