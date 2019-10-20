В Германии загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»

В Германии загорелся специальный поезд, который был предназначен для болельщиков «Фрайбурга» — они ехали на нем после матча бундеслиги с «Унионом», который завершился со счетом 2:0 в пользу берлинского клуба. Как сообщает Sportbuzzer, возгорание произошло на станции Bellevue. Трое фанатов «Фрайбурга» получили незначительные травмы. «Унион» помог болельщикам соперника найти ночлег. Некоторые смогли добраться домой на предоставленных клубом автобусах.

Всего в поезде ехали около 700 фанатов «Фрайбурга». Возгорание произошло в передней части поезда. На время и после ликвидации пожара движение на ряде участков железной дороги было приостановлено.